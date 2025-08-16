夫婦間を良好に保つためにはどうすればいいのか。夫婦関係コンサルタントの山本久美子さんは「パートナーとの関係がうまくいく人ほど、共通ルールを決めている。例えば、我が家には『察することを求めない』というルールをもうけている」という――。（第3回）※本稿は、山本久美子（じママ）『人生が圧倒的にラクになる! 夫婦ONE TEAM思考』（講談社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです