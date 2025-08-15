「第15回衛星放送協会オリジナル番組アワード」授賞式が7月23日に東京都内で開催され、映像、構成力、企画力が高く評価された「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING 〜LIVE & BACKSTAGE〜」が、番組部門「中継」の最優秀賞を受賞。同番組に出演した、声優・歌手の茅原実里がゲストとして登壇した。同イベントは、衛星放送協会に加盟する各放送局が専門性を生かして企画・制作したオリジナル作品の魅力をより多くの方に知