『24スイーツショップ』×『東京リベンジャーズ』 のコラボキャンペーンが開催決定！コラボ限定グッズの情報が到着した。☆コラボグッズやノベルティをチェック！（写真17点）＞＞＞『東京リベンジャーズ』は「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載された『東京卍リベンジャーズ』（和久井健）を原作としたアニメ作品。主人公・花垣武道が殺人事件に巻き込まれた学生時代の恋人・橘日向を救うため、12年前の中学時代にタイムリ