【24スイーツショップ×東京リベンジャーズ】 “夏休み” な武道やマイキーたちのグッズを手に入れよう♪
『24スイーツショップ』×『東京リベンジャーズ』 のコラボキャンペーンが開催決定！ コラボ限定グッズの情報が到着した。
『東京リベンジャーズ』は「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載された『東京卍リベンジャーズ』（和久井健）を原作としたアニメ作品。
主人公・花垣武道が殺人事件に巻き込まれた学生時代の恋人・橘日向を救うため、12年前の中学時代にタイムリープして、自らの逃げ続けてきた人生に対してリベンジし、未来を変える物語だ。2024年4月時点でのコミックスの全世界累計発行部数は8000万部を突破している。
このたび、2025年8月15日（金）より冷凍スイーツ無人販売所「24スイーツショップ」と人気アニメ『東京リベンジャーズ』がコラボレーション決定！
武道、マイキー、ドラケン、場地、千冬の全5名の夏感溢れるラフなパーカースタイルが魅力的な描き下ろしイラストがデザインされたコラボグッズが、専用ECサイトにて限定販売。
インテリアの主役としておすすめの「A3キャンパスボード」のほか、モノクロデザインがスタイリッシュは「お守りアクキー」や「スマホマルチバンド」などが登場する。
さらに、24スイーツショップ全店や専用ECサイトにて2000円（税込）お買い物すると、描き下ろしイラストを使用した限定ノベルティ（非売品）が当たる「オンラインガチャ」も開催！
ラインナップはA〜E賞までの全5アイテム。
A賞はアクリルジオラマ（21.4×14.5cm）、B賞は高さ24cmのビッグサイズの「BIGアクリルスタンド（5種類・ランダム抽選）」、C賞はスイーツショップならではのアイスキャンディタイプの「キャンディアクキー」、D賞はシルバーにモノクロロゴをプリントしたスタイリッシュな仕上がりの「アイススプーン」、E賞は3枚集めるとガチャもう1回引ける「ガチャ引換券」となっている。
また、SNS＆リポストキャンペーンも開催！
キャンペーン期間中、「24スイーツショップ」の公式Xをフォロー＆対象の投稿をリポストで応募完了。
抽選で10名様に24×東リべコラボ限定Tシャツがプレゼントされる。
コラボレーション及びSNSキャンペーンの開催期間は2025年8月15日（金）〜9月30日（火）まで。
コラボ開催店舗は24スイーツショップ全店ほか、専用ECサイトにてチェックしよう！
（C）和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
