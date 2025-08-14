【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン沿岸警備隊によると、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）周辺で１３日朝、中国軍機が警戒中の比当局機に対し、約６０メートルの距離まで接近した。中国軍機は比当局機の近くを２０分以上飛行したという。比沿岸警備隊は、スカボロー礁周辺で当時、米軍のミサイル駆逐艦など２隻が国際法に従って航行していたと明らかにした。これに対し、中国軍で南シナ海を管轄する「南部戦区」の報道官