「人類は何百年か前まで、肉体を動かし、物理的に触れ合いながら生活していたそうです」。協力な感染症の蔓延により、一人ひとりが「コクーン」と称される個室で一生を暮らすようになった時代の少女が恋を知り、「一歩」を踏み出すまでの物語。