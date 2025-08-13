¤ªËßµÙ¤ß¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡Ä¡£µ¢¾Ê¤ä¼Â²È¡¢²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2021Ç¯9·î1Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íá°á¤ä²Ö²Ð¡£Èà»á¤È¤Î²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤Ë¡¢¤Ï¤ê¤­¤Ã¤ÆÍá°á¤òÃå¤Æ¤¤¤Ã¤¿½÷À­¤ò½±¤Ã¤¿ºÒÆñ¤È¤Ï!?¢¡Íá°á¤Ç²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÅÙ