中学硬式野球の日本一決定戦、片岡監督は「粘り強く戦えている」中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」は12日、東京・大田スタジアムほか8会場で1回戦16試合が行われ、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）は7-5で横浜都筑リトルシニア（神奈川）との接戦を制し“初陣”を飾った。3回に2点を先制され追いかける展開となった多摩川