NPB公示…阪神は岩崎が1軍昇格12日の公示で中日は中田翔内野手を出場選手登録から外した。今月7日に再昇格したばかりで、1軍登録はわずか5日間だけだった。入れ替わりで津田啓史内野手が1軍に登録となった。中田は開幕1軍入りも5月13日に抹消となり、ウエスタン・リーグで21試合の出場で打率.282、2本塁打、8打点の成績で今月7日に1軍に登録されたばかりだった。再昇格後は代打で3打席に立ったが中飛、空振り三振、投飛で快音