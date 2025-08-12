大分県内9か所の海水浴場の水質調査結果が公表され、いずれも水質に問題がないことが確認されました。 【写真を見る】大分県内の海水浴場9か所、水質に問題なし5か所で最高ランク『AA』 県と大分市は、年間1万人以上の利用がある海水浴場9か所の水質調査を実施。すでに開設している7月時点の透明度や大腸菌の数など4項目を評価し、5段階の水質ランクで判定しました。 その結果、最も高い「水質AA」と判定されたのは以下の5か