ドライブデートに渋滞はつきものですが、付き合いはじめのカップルなら話題が途切れて気まずくなり、慣れた頃には暇すぎて彼女の機嫌が悪くなり、いずれにしろ「間が持たない」のが困ったところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性344名に聞いたアンケートを参考に「ドライブデートで渋滞にハマったとき、間を持たせる暇つぶし９パターン」をご紹介します。【１】意外と若者でも楽しめる「カーステで落語」「落語なら声さ