今月22日に開幕するラグビーW杯イングランド大会に出場する女子日本代表「サクラフィフティーン」のレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（HC）らが10日、オンラインで取材に応じた。前日にはイタリアとの本番前最後のテストマッチで15―33（前半5―19）で敗戦。指揮官は「いいレッスン、糧となった。（開幕までの）残り2週間で課題の改善に取り組みたい」と語った。敵地で行われた試合は序盤から3連続トライを許すなど劣勢に