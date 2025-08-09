ライブBP後に取材に応じる【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は8日（日本時間9日）、本拠地のブルージェイズ戦前に3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。3イニング想定で2奪三振、1安打、1四球という内容にデーブ・ロバーツ監督も「彼はやらないといけないことを成し遂げた」と評価した。佐々木は、ブランドン・ゴームズGM、アンドリュー・フリードマン編成