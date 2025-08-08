バレーボールの大同生命ＳＶリーグで男子初代王者となったサントリーとイタリア１部リーグ・セリエＡのペルージャが対戦するワールドチャレンジシリーズ開催発表会見が８日、都内で行われ、ペルージャの石川祐希（２９）とサントリーの高橋藍（２３）が出席した。サントリーとペルージャは１月にパートナーシップ契約を締結したことで１０月７、８日の日程で有明アリーナで行われる戦いが実現。サッカー界では、Ｊリーグクラブ