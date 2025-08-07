機体は百里基地所属のF-2A戦闘機です。搭乗員は緊急脱出 のちにヘリで救助航空自衛隊は2025年8月7日、F-2A戦闘機が訓練中に、搭乗員1名が緊急脱出する事案が発生したと発表しました。航空自衛隊のF-2A戦闘機。墜落したのは同モデルの別機体（画像：航空自衛隊）。発生したのは、7日12時34分ごろ、場所は茨城県沖の太平洋上に設定された訓練空域で、機体は茨城県小美玉市の百里基地に配置されている第7航空団第3飛行隊の所属で