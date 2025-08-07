中国には、「全民健身日（全国民フィットネスの日）」という記念日がある。その主旨は、日本の「スポーツの日」に近いだろう。国民の健康促進を目的として政府が主導し、全国的にさまざまなスポーツイベントが展開される日である。中国では、2008年北京オリンピック開幕の日を記念し、毎年8月8日を、全国民が参加する全国的な記念日として政府によって定められた。中国では、運動は個人の趣味や関心にとどまらず、国家と社会全体が