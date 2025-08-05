この記事をまとめると ■「Z432」は高性能エンジンS20型を搭載した特別な初代フェアレディZ ■「4バルブ・3キャブ・2カム」に由来するZ432の名が性能を象徴する ■レースでも活躍しZシリーズの評価を決定づけた記念碑的モデルである 初代フェアレディZのトップモデル 1969年（昭和44年）に発売された日産フェアレディＺの初代（S30型）は、3モデル構成だった。Zが標準車で、ZLは装備を充実させた上級車種、そして432はフラッグシ