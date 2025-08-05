かつて日本代表としても活躍した松田直樹氏。類まれなフィジカルとセンスを持つディフェンダーとして、横浜F・マリノスで一時代を築き、『ミスターマリノス』と呼ばれた。2011年に当時JFLだった松本山雅に移籍するも、同年8月2日の練習中に急性心筋梗塞で倒れると、4日に34歳の若さで死去。横浜FMは松田氏が死去した後、彼が背負った背番号3を永久欠番にした。横浜FMは、松田氏の命日である8月4日に「本日のトレーニング前、チーム