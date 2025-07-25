ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ç¡¢Çä½ÕÌÜÅª¤ÇµÒÂÔ¤Á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤Î½÷À­4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢½÷À­»Ù±çÃÄÂÎ¡ÖColabo¡Ê¥³¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ï7·î25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À­¤Î»áÌ¾¤ä´é¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·ÊüÁ÷¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Colabo¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢¿ÎÆ£Ì´Çµ¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö½÷À­¤òÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ã³²