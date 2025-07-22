ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¶¯¤¤²£²¥¤ê¤Î±«¤Ë¼þ°Ï¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯ÍëÌÄ¡£22Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢ºë¶Ì¡¦ËÌËÜ»Ô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¤¬ÆÍÁ³¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÍë¤Î²»¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë237ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÎóÅç³ÆÃÏ¡£½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤¥²¥ê¥éÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎ³¤Î±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¤Îºë