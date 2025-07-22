「劇場版『鬼滅の刃』無限城編　第一章　猗窩座再来」（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable日刊スポーツ

映画「鬼滅の刃」が3つの日本記録を更新 公開3日間で興行収入55億円超も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 劇場版「鬼滅の刃」無限城編の第一章が18日に公開された
  • 20日までの3日間で興行収入（興収）55億2429万8500円、動員384万人を記録
  • 初日成績、単日成績、オープニング成績と日本映画史上3つの記録を更新した
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