ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 映画「鬼滅の刃」が3つの日本記録を更新 公開3日間で興行収入55億円… 鬼滅の刃 映画の話題 トレンド 日刊スポーツ 映画「鬼滅の刃」が3つの日本記録を更新 公開3日間で興行収入55億円超も 2025年7月22日 11時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 劇場版「鬼滅の刃」無限城編の第一章が18日に公開された 20日までの3日間で興行収入（興収）55億2429万8500円、動員384万人を記録 初日成績、単日成績、オープニング成績と日本映画史上3つの記録を更新した 記事を読む おすすめ記事 今夏の小倉開催リーディングジョッキーは松山弘平騎手 過去７年で５回の「夏男」 年間リーディングは丹内祐次騎手 2025年7月20日 18時9分 【高校野球】秋春連続Ｖの佐野日大が初戦突破 プロ注目の井上遥翔が４安打で勝利に貢献 2025年7月17日 13時56分 【函館5R】横山武ラブリーリディアが人気に応える…函館リーディング首位をキープ 2025年7月19日 19時1分 巨人・泉口友汰 送りバントの機会なしも11打席ぶり安打、二盗も決める 懲罰交代後、初試合も5番 2025年7月19日 22時51分 春の県王者、東海大熊本星翔が5回コールド 2年生リードオフマンが「サイクル未遂」 2戦計8の6、3打点の大暴れ【高校野球熊本大会】 2025年7月15日 14時37分