◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う３回１死三塁の２打席目に２試合ぶりの本塁打となる３２号を放った。打球は右翼スタンドを超える「スプラッシュヒット」となった。圧巻の一打だった。ジャイアンツのエース右腕・ウ