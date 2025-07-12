20代の男性を監禁し暴行を加え、現金を奪った疑いで山口組系幹部の男らが逮捕された。指定暴力団・山口組系幹部の臼井良容疑者（38）、職業不詳・勝又サードアリ容疑者（29）ら3人は、2024年6月、当時24歳だった男性を横浜市内の民家に約6日間にわたって監禁し、ネックレスなどや現金383万円を奪った疑いが持たれている。臼井容疑者らは、男性を監禁中に暴行を加えたほか、千枚通しで足を刺すなどして現金を要求したということだ。