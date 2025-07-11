Googleは、生成AI「Gemini」に、写真から8秒間の動画を生成する新機能を追加した。 Googleによると、過去7週間で「Flow」全体で4000万以上の「Veo 3」動画が生成された。生成された動画には、現代のインフルエンサーの視点で童話を再構築したものや、冷えていく溶岩を切り裂く音を探るASMR動画など、多様な動画が生成されたという。 写真→動画生成の使い方 今回追加された写真からの動画生成は、「Gemini