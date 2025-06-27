大阪・関西万博に「AI由美かおる」が登場している。クリスタルメソッド株式会社は「AI由美かおるを使って楽しくコミュニケーション（Enjoy Communication with AI Yumi Kaoru）」を、EXPOメッセ「WASSE」会場 北ホール「HEALTH DESIGN 輝き、生きる。Live Brighter」で出展すると発表した。期間は2025年6月21日〜6月29日まで。この展示では、同社独自の汎用対話エージェント基盤「DeepAI」を活用。世代を超えて親しまれる女優・由