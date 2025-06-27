直近では日本→スコットランド→イングランドと渡り歩いているオーストラリア人指揮官の新天地は、一体どこになるだろうか。現在59歳のアンジェ・ポステコグルーは、2023年夏にトッテナムの監督に就任。１年目は見事な手腕でプレミアリーグ５位に導いた。ただ、２年目は11勝５分22敗で降格圏ぎりぎりの17位に低迷。その一方で、ヨーロッパリーグでは優勝し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したものの、プレミアリーグでのダ