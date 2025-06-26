巨額契約の裏にあった略奪的ビジネスの実態パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が、違法かつ略奪的な金融契約を理由に企業を訴えた。23日（日本時間24日）、2017年に将来のメジャーリーグでの収入の一部を差し出す契約を交わした「ビッグリーグ・アドバンス・ファンド」および「ビッグリーグ・アドバンテージLLC（BLA）」に対し、カリフォルニア州の裁判所に訴状を提出した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック