by RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA世界最大の32億画素LSSTカメラを搭載するNSFヴェラ・C・ルービン天文台(ルービン天文台)が、撮影した画像1185枚を合成した超巨大な宇宙の画像を初公開しました。The Cosmic Treasure Chest | Rubin Observatoryhttps://rubinobservatory.org/news/rubin-first-look/cosmic-treasure-chestIntroducing...your sneak peek at the cosmos captured by @NSF-@doescience Vera C. Rubin Observato
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