「BCNランキング」2025年6月2日〜8日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Xperia 10 VI XQ-ES44（ソニー）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）6位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Googl