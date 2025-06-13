中国の技術を活用しながら開発された「広汽Honda GT」2025年4月23日、ホンダの中国合弁会社「広汽ホンダ」は、中国で開催された「上海モーターショー」で新型「広汽Honda GT」を世界初公開しました。SNSなどにはさっそく多くの声が集まっています。室内もスゴい！ ホンダの中国向けモデル「広汽 Honda GT」発表に寄せられた声とは【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型“リア駆動”4ドアセダン」です！ 画像で見る（30