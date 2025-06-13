この記事をまとめると ■日本車のなかには海外で生産され日本に輸入販売されているモデルがいくつかある ■とくに最近は中国やインド・タイなどのアジアで生産されて輸入されるモデルが増えた ■アジア生産で日本でも販売されているモデルの評価を再確認 日本車なのに輸入車扱いのモデルが急増 日本の自動車メーカーのクルマでも、じつは海外で生産され、日本に輸入されているクルマがこれまでも、いまでも存在する。とくにアジ