子育てや家事に追われるママにとって、義両親との関係は家庭の調和や心の負担に大きく影響します。「ママスタセレクト」と「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「義両親との関係は……？」に、14,685人のママから回答が寄せられました。結果は、ごく普通の関係から絶縁に至るケース、さらには本当の親子のような絆まで、多岐にわたりました。遠距離、価値観の違い、過去のできごとが関係性にどう影響するのか、ママたちの