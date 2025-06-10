¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë°ÜÌ±À¯ºö¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â(È¿ICE¥Ç¥â)¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëWaymo¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ìÉô¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Waymo¤Î¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Waymo halts service in downtown Los Angeles amid ICE protests - Los Angeles Timeshttps://www.latimes.com/business/story/2025-06-09/waymo-halts-service-in-dow