３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの通夜が７日に、告別式が８日に東京・品川の桐ヶ谷斎場「雲」で執り行われた。７日の通夜では元巨人監督の堀内恒夫氏、巨人前監督でオーナー付き特別顧問の原辰徳氏が弔辞を読み上げ、ともに現役引退セレモニーでの名言「我が巨人軍は永久に不滅です」と引用し、「長嶋茂雄は永久に不滅です」の思いを伝えた。堀内氏は選手同士、監督と選手、監督とコーチと