ＪＲ高輪ゲートウェイ駅は、金曜日の夜に「クラブ」になる。駅の構内でDJが音楽を流す「EKINAKA FRIDAY」と銘打ったイベントが行われているのだ。なぜ駅で？ＪＲ東日本が「高輪ゲートウェイでしかありえない」というこのイベントは、社長の一言から生まれていた。（デジタル編集部古和康行）駅で踊りだす人々５月下旬の夕方、ＪＲ高輪ゲートウェイ駅南改札。コンコースの上にあるテラスから、ダイアナ・ロスの名曲「I’m c