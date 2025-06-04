自分にあう痩せ方を見つける『マイダイエットメソッド』を主宰しています、管理栄養士で、おうちごはん研究家の金丸利恵です。毎年、梅雨になると、体調を崩しやすい、むくみやすい、体が重く感じる、食欲が低下する、など調子が悪くなるという声を効きます。日本は梅雨や夏に気温も湿度も高くなりますが、同様に高温多湿の中国では、「湿邪（しつじゃ）」が体に影響を及ぼしやすい、と考えられています。中医学（中国伝統医学）で