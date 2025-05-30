¡ÚEVANGELION 30th Anniversary Movie Collection¡Û 12·î10Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³ÊBlu-ray BOX¡§27,500±ß Complete Blu-ray BOX¡§77,000±ß Full Complete Blu-ray BOX¡§110,000±ß ¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Blu-ray BOX¡ÖEVANGELION 30th Anniversary Movie Collection¡×¤¬12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´3¼ï¤¢¤ê¡¢Blu-