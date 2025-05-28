¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇ

¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢Ç®°¦ÀâÉâ¾å¤âÄÀÌÛ¼é¤ë ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö³ÎÇ§ÉÔ²Ä¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Î¥º§¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿
  • ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
  • »ö¼Â¾å¤Î¡Ö³ÎÇ§ÉÔ²Ä¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¿·µï¤¹¤°¤ë¡¢»³ÅÄ¤¢¤¤¡ÊC¡ËRIZIN FF
    ¡ÚRIZIN¡Û¿·µï¤¹¤°¤ë¡¢¸ø³«Îý½¬¤ËÈþ½÷¤ÈÆ±È¼¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¿ÀÂÐ±þÏ¢È¯¡¡¶¯Å¨¥Î¥¸¥â¥ÕÂÐºö¤Ï¡Ö»øº²¡× 2025Ç¯5·î26Æü 12»þ28Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¡ÉñÂæ¶¦±é¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤­¤ë¡× 2025Ç¯5·î24Æü 15»þ28Ê¬
  • ¡ÖSENKA¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡GISELLE of aespa¡¡¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿aespa¤ÎGISELLE
    ¡Ú´ÚÎ®¡Ûaespa¤ÎGISELLE­à¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷­á¥á¡¼¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡¢°¦ÍÑ¤Î¡ÖSENKA¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ 2025Ç¯5·î26Æü 13»þ27Ê¬
  • Ä»¼èÃÏºÛ
    ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤ÎÊç¶â¤Ê¤ÉÃåÉþ ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¸µ´´Éô¤ÎÃË¡Ö´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡× 2025Ç¯5·î27Æü 12»þ51Ê¬
  • ¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇYouTuber¤Î¤ë¤Ê¤µ¤ó¤Ï5·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖTWIN PLANET¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¤ë¤Ê¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
    ¡Ö1¿Í¤Î½÷À­¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡×¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤ë¤Ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÈ¯É½¡ª ¡Öº£¸å²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡× 2025Ç¯5·î26Æü 16»þ30Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË ÁêÂ³Êü´þ¤«
    2. 2. âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»ºÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
    3. 3. ¤¯¤ï¤Ð¤¿ °û¤ß²ñ¤Î»ýÏÀ¤Ë»¿ÈÝ
    4. 4. ¼Â¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿ 20ºÐ¤ÇÃÎ¤êÎÞ
    5. 5. ¿À¸Í»ùÆ¸»¦½ý¡Ö¾¯Ç¯A¡×¤Î¿ÍÀ¸
    6. 6. ¥Ü¥Ó¡¼ Î¥º§ºÛÈ½¤ÇÁí»ñ»º¤¬È½ÌÀ
    7. 7. ¿³ºº¤ª¤«¤·¤¤ THE SECOND¤Ë¶ì¸À
    8. 8. ¡ÖÈó¾ï¼±¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÅÜ¤êÇúÈ¯
    9. 9. »Ò¤¬¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¾ã³²¡×
    10. 10. Í¥Î¤¤¬²±Â¬¤òÈÝÄê ÊªÅª¾Úµò¤¢¤ë
    1. 11. °¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¹Ä¼¼¤Ç¶Ø´÷¤Î°ì¸À¡×¤«
    2. 12. ±ÊÌî½ä¤ë¡Ö¥ï¥±¤¢¤ê¼Ì¿¿¡×¤Ë»ØÅ¦
    3. 13. ÇëËÜ¶Ö°ì¤¬ÃÖÊª¾õÂÖ...¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
    4. 14. ½÷É÷¡Ö¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¤µÒ¡×°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤
    5. 15. ¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆÍÁ³¤Î¥­¥¹ ¥Ä¥Ã¥³¤á¤º
    6. 16. ²ê°ê ³èÆ°µÙ»ß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³½Ð
    7. 17. ¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇ¡×2026Ç¯ÅÙ¤ËÂçÊÑ²½¤«
    8. 18. ¹âÅè¤Á¤µ»Ò Éã¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¼Õºá
    9. 19. ³«Å¹Á°¤ÎÇ­¥«¥Õ¥§¤ÎÍÍ»Ò¤ËÂçÈ¿¶Á
    10. 20. ÅÄÃæ·½¤Î¡Ö°­ÊÊ¡×¤òËÌÀî¤¬·Ù¹ð¤«
    1. 1. âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»ºÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
    2. 2. ¿À¸Í»ùÆ¸»¦½ý¡Ö¾¯Ç¯A¡×¤Î¿ÍÀ¸
    3. 3. °¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¹Ä¼¼¤Ç¶Ø´÷¤Î°ì¸À¡×¤«
    4. 4. ½÷É÷¡Ö¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¤µÒ¡×°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤
    5. 5. ÅÔ¤ÇÇúÈ¯ ¥Ü¥ó¥ÙËä¤á¤¿¤Þ¤ÞÈÎÇä?
    6. 6. °ìÉ×Â¿ºÊ¥Ï¡¼¥ì¥à Ææ¤ÎÏ¢Â³»à
    7. 7. 2000±ßÂæÈ÷ÃßÊÆ ÀìÌçÅ¹¤¬¤¿¤áÂ©
    8. 8. Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò ²¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô½êÍ­
    9. 9. º´¡¹ÌÚÏ¯´õ 6Ç¯Á°¤Ë¤âÆ±¤¸²á¤Á
    10. 10. ÉÏº¤¹ñ¥ì¥Ù¥ë ÆüËÜ½÷À­½ä¤ê·Ù¾â
    1. 11. ¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»¦¤·¤¿¡×Êì¿Æ¤òÈ¯¸«
    2. 12. ¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤È¿·ÊÆ¤òº®¤¼¤ÆÈÎÇä¤«
    3. 13. ºÇ°­¤Î¸¶°ø¤Ç¡Ö¥Û¥¿¥Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
    4. 14. 1Ëç200Ëü±ß ²áµîºÇ¹â¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä
    5. 15. °ÛÎã ½÷»Ò10000m¤¬ÅÓÃæ¤ÇÃæÃÇ
    6. 16. ¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤¬Âç¹õÃì¤Ë
    7. 17. Switch2Å¾ÇäÂÐºö SNS¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼
    8. 18. ¾èµÒ107¿Í»àË´ ²áÌ©¥À¥¤¥ä¤Î¼ÂÂÖ
    9. 19. ¡Ö½÷À­¤Î¶»¤ò¿¨¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×ÃËÂáÊá
    10. 20. ¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ÎÌ£¤Ï°ã¤¦? ¾×·â¤Î²óÅú
    1. 1. ¿Ê¼¡Ïº»á¤ÈÈ¬È¨°¦»á µÄÏÀ¤Çº®Íð
    2. 2. È÷ÃßÊÆÊü½Ð ÇÀ¶¨¤¬ÄÙ¤µ¤Ê¤¤Ìõ
    3. 3. ¿Ê¼¡Ïº»á È÷ÃßÊÆ½ä¤ëÅê¹Æ¤Ç±ê¾å
    4. 4. É×¤ÎµÞ»à¸å µÁÊì¤«¤é¹ó¤¤¸ÀÍÕ
    5. 5. ¶¶²¼»á¤¬3¿Í¤ò»ØÅ¦ ¥¢¥ó¥Ý¥ó¥¿¥ó
    6. 6. ¡Ö¤Û¤ÜÎ¥ÇÀ¤¹¤ë¡×·ó¶ÈÇÀ²È¤¬¸ÀµÚ
    7. 7. ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÎ±³ØÄä»ß¤ÇÆüËÜ¿ÍÉÔ°Â
    8. 8. ¿´ÄË¤à °¦»Ò¤µ¤Þ¤¬´íµ¡´¶¤ò¼¨¤¹
    9. 9. Ãæ¹ñ¶õÊì¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÀïÆ®µ¡¤Ê¤ÉÈ¯Ãå´Ï·±Îý¡¡µÜ¸ÅÅçÆîÅì¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤â¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï·Ù²ü¶¯¤á¤ë
    10. 10. ÆüËÜ¤Î¼ç¿©¤Ïµ¾À·¤ÇÀ®Î© ´ÆÆÄÎÞ
    1. 11. Å¾Çä¥ä¡¼¤Ë´Å¤¤¥Þ¥Ã¥¯ ¸µ¶§»ØÅ¦
    2. 12. È÷ÃßÊÆ¶¸Áû¤Ç¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡ÄÁá¤¯¤âÇí¤¬¤ì¤¿¡Ö¼å¼Ô¥¤¥¸¥á¡×¤Î²½¤±¤ÎÈé
    3. 13. °¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦ °Û¾ï»öÂÖ
    4. 14. ¡Ö¤Ò¤í¤æ¤­¤ª¤ë¤ä¤ów¡×SNSÏÃÂê
    5. 15. ¡ÈÇ¯¶âË¡°Æ¡É¼«¸ø¡¦Î©·û¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¡×À¹¤ê¹þ¤ß¹ç°Õ¡¡¼óÁê¡Ö°ÕµÁ¿¼¤¤¡×
    6. 16. ÃË½÷³Êº¹À§Àµ¡¢¶µ°é¤¬½ÅÍ×¡¡¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ
    7. 17. ½ÅÍ×Ë¡°Æ¡¢¹ñ²ñ¤Ç»öÁ°¿³ºº¡¡¿³µÄ¤Î¸úÎ¨²½¤ØÉûÂç¿ÃÀÑ¶Ë³èÍÑ
    8. 18. ¡ÖÎáÏÂÎ×Ä´¡×¡¦Ä¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤é¤¬Ãæ´ÖÊó¹ð¡¡¡È½ÏµÄ¤È¸úÎ¨¡É¹ñ²ñ²þ³×¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ºöÄó¸À
    9. 19. ¥É¥é¥Þ¤ÇÃíÌÜ¤â¡Ä·ÝÂçÈþÂç¤Î¸½¼Â
    10. 20. µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ØÏ¢·È¿¼²½¡¡Æü¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¼óÇ¾¤¬°ìÃ×
    1. 1. ¡Ö¤â¤¦¹Ô¤¯µ¤¤Ê¤¤5¥«¹ñ¡×¤ËÆüËÜ
    2. 2. ´ÚÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤µ¤ó¤¬»àµî
    3. 3. ¡Ö³Ê¤¬°ã¤¦¡×TWICE¡¦¥â¥â¤ËÈ¿¶Á
    4. 4. »°°æ½»Í§¥«¡¼¥É31ËüP¤Î¾×·â
    5. 5. ·à¾ìÈÇ¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×µÓËÜ²È¤ÎË¾¤ß
    6. 6. ¥¬¥¶¤Î11ºÐ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼»àË´
    7. 7. ¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó Ç®°¦Àâ¤âÄÀÌÛ¼é¤ë
    8. 8. ²½³Ø¹©¾ì¤ÇÂçµ¬ÌÏÇúÈ¯È¯À¸ Ãæ¹ñ
    9. 9. ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Ê¤ÉÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ø ÊÆ
    10. 10. Ãæ¹ñÀ½¡ÖÆÇË¥¤¤¤°¤ë¤ß¡×6000¸Ä¤ò²¡¼ý¡¢È¯¤¬¤óÀ­Êª¼Á¤¬´ð½àÃÍ¤Î8ÇÜ¡½¥Õ¥é¥ó¥¹
    1. 11. ¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×½¢Ìò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÀï¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤«¡¢ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡½Ãæ¹ñ
    2. 12. Ãæ¹ñ¡Ö²­¥ÎÄ»¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¼çÄ¥È¿ÏÀ
    3. 13. ÂæÏÑÀê¤¤»Õ¡Ö7·î5ÆüÂçÃÏ¿ÌÈÝÄê¡×
    4. 14. ¡Ö²­Æì¤Ï°ìÅÙ¹Ô¤±¤Ð½½Ê¬¡×µÄÏÀ¤Ë
    5. 15. ÂæÏÑ¤Ç¥³¥í¥ÊºÆ³ÈÂç·Ù²ü
    6. 16. °õ ÆüËÜÈ´¤­À¤³¦4°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë
    7. 17. ´Ú¹ñ Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ´¿·Þ¤·¤Ê¤¤À¼
    8. 18. YouTuber¤Ëµ¬À©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â
    9. 19. ËÌÄ«Á¯ÇÀÂ¼¥É¥é¥Þ¤Ë¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê
    10. 20. ¥È¥é¥ó¥×»á ÈÕ»Á¸å¤ËÂ©»Ò¤ò¼ÏÌÈ
    1. 1. ÌÌÀÜ´±¤Î°ì¸ÀÌÜ¡ÖºÎÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
    2. 2. ¿·NISA¤Ç170Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿65ºÐ
    3. 3. ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î»Ï¤á¤É¤­¤Ï¡©¡×¡ÖÀÇ¶â¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡× ¼è°ú½ê¤Î¡ÉÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë½é¿´¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿
    4. 4. Ç¯¼ý500Ëü±ß ·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¤²á¹ó¤µ
    5. 5. Âç¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÆü»º µïºÂ¤ê¤Ë¶ÄÅ·
    6. 6. ¥°¥Ã¥º¤¬ÂçÎÌÇä¤ì»Ä¤ê Å¹Ä¹²ò¸Û
    7. 7. ¥»¥Ö¥ó ±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¼«¼ç²ó¼ý
    8. 8. ¥â¡¼¥à¥ê¤Ë¶È³¦1°ÌÃ¥¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³
    9. 9. ÉÊÀî±ØÁ° 29³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÃå¹©¤Ø
    10. 10. ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÀµÂÎ
    1. 11. ÄÌÄ¢»Ä¹â978±ß Î¥º§2Ç¯¸å¤ËÃÏ¹ö
    2. 12. ¡Ö2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ËÉÔ°Â¤ÊÍýÍ³
    3. 13. Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÏ·¸åÀ¸³è¤Ï²ÄÇ½? ²òÀâ
    4. 14. °°²½À® MMA»ö¶È¤Ê¤É¤«¤éÅ±Âà¤Ø
    5. 15. ¸Í·ú¤Æ¤ÇÂ¿È¯ ¸«¤¨¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë
    6. 16. ÆüËÜ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
    7. 17. ¡Ö²Ë¤¹¤®¤ë¡×UberÇÛÃ£°÷¤Î¶ìÇº
    8. 18. Âç³ô¼ç¥È¥Ã¥×¡¢¥Õ¥¸¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½
    9. 19. Å·ºÍÅê»ñ²ÈÄ¾ÅÁ ³ôÇã¤¦¤Ù¤­3»ØÉ¸
    10. 20. ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤ÈÅý¹ç ¤Ê¤¼¥®¥ê²Ä·è
    1. 1. ¡ÖWin10¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ø
    2. 2. ¥¿¥ª¥ë¤ÇÊñ¤ó¤À¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬ÏÃÂê
    3. 3. ¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¤¬SALE¤Ë
    4. 4. ¥¤¥Ö¤ä°ßÄ²Ìô¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ºÇÂç54%¥ª¥Õ¤Ë¡£º£¤¬Çã¤¤»þ¡ÚAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡Û
    5. 5. LINE¤ÇQR¥³¡¼¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ëÊýË¡²òÀâ
    6. 6. EU ¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ËÁÊ¾Ù¼êÂ³¤­
    7. 7. ÃÏµå¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÏÇÀ±¤Ï¿åÀ±¡©
    8. 8. 1.5ÅÙ²¹ÃÈ²½¤Ç±è´ß°Ü½»´íµ¡
    9. 9. ¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é
    10. 10. ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºÎÍÑ¤ÎÆæ
    1. 11. ÊÆ³ØÀ¸¥Ó¥¶¿³ºº¤Ë°ÛÊÑ
    2. 12. ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡ÖÆù¤ÎÆü¡×³«ºÅÃæ
    3. 13. ¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤Ç¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×½ÐÉÊ¶Ø»ß¤Ë¡¢Å¾ÇäËÉ¤°¡¡LINE¥ä¥Õー
    4. 14. X(µìTwitter)½êÍ­¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾ã³²È¯À¸¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡ÖX¤ÈxAI¤È¥Æ¥¹¥é¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤êX¤Î±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤¬É¬Í×¤È¸ì¤ë
    5. 15. »±¤µ¤·¤Æ¤âÇ¨¤ì¤º ²÷Å¬¤Ê¥ß¥ì¡¼
    6. 16. Ç¤Å·Æ²¤¬¥á¥ë¥«¥ê¡¦Yahoo!¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¦Yahoo!¥Õ¥ê¥Þ¡¦³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¤ÈÉÔÀµ½ÐÉÊËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼Â»Ü¤Ç¹ç°Õ
    7. 17. ³ÚÅ·¥â¥Ð 1·ï·ÀÌó¤Ç´Ä¶­ÊÝÁ´´ë²è
    8. 18. ¥Ô¥¿¥Ã¤È¼§ÀÐ¤Ç´ÊÃ±Ã¦Ãå¡¢USB PD60WÂÐ±þ¡ªType-C¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥Í¥¯¥¿¥±¡¼¥Ö¥ë
    9. 19. ¿­½Ì¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¹â²èÁÇ¡¦Âç·¿²½¡¢¡È½Ä·¿Æ°²è¼«Æ°ÀÚ¤ê½Ð¤·µ»½Ñ¡É¤â¡£NHKµ»¸¦¸ø³«
    10. 20. SwitchBotÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20%OFF¤Ë
    1. 1. º´Ìî³¤½® ÂáÊáÁûÆ°¤ò¼Õºá
    2. 2. ÂçÃ«¤¹¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤ À¿Ìé¤Î¡Ö50¡×
    3. 3. ÂçÃ«¤¬3ÀïÏ¢È¯ 5Ç¯Ï¢Â³¤Ç20¹æ¤Ë
    4. 4. µð¿Í¡¦´Ý¤Ë¡Ö¹­ÅçÉüµ¢¡×Àâ¤«
    5. 5. ÂçÃ«3ÀïÏ¢È¯¤ÇÈ½ÌÀ ¾×·â¥Ç¡¼¥¿
    6. 6. Á´Ê© Í¥¾¡¸õÊä¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎËº¤ìÊª
    7. 7. ¾å¸¶»á¡Ö¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×Çº¤ß¹ðÇò
    8. 8. ÀéÍÕ¿·µå¾ì¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÃÎ»ö¤¬¸ÀµÚ
    9. 9. ¾åÍç¤ÎÂçÃ«¤ÈÁø¶ø...³È»¶¤ÇÇÈÌæ
    10. 10. ¡Ö°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¿É¸ý°Õ¸«¤â
    1. 11. ½Å²¬¶ä¼¡Ï¯ ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç°úÂà¤Ø
    2. 12. ¿¹ÊÝJÁª½Ð º´Ìî³¤½®¤¬¼Õºá²ñ¸«
    3. 13. J¥ê¡¼¥° 58¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¾ðÊó³«¼¨
    4. 14. ¿·¾±´ÆÆÄ ¥½¥Õ¥ÈB¡ÖÄ©È¯¡×¤Î¿¿°Õ
    5. 15. °æ¾å´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤ê¤Î¹³µÄ ¾ìÆâÁûÁ³
    6. 16. ¹­ÅçOB¤¬²òÀâ¤Ç±ê¾å¤·µÙ¶È ²ó¸Ü
    7. 17. J1²£ÉÍFM¤Ë¡Ö¿ÈÇä¤êÀâ¡×ºÆÇ³¤«
    8. 18. Ìîµå´ÑÀï °ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤á¤°¤êµÄÏÀ
    9. 19. Ì£¤ÎÁÇ ±©À¸·ë¸¹¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ø
    10. 20. 52ºÐ¥Þ¥Þ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶Ã°Û¥Ü¥Ç¥£
    1. 1. Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË ÁêÂ³Êü´þ¤«
    2. 2. ¤¯¤ï¤Ð¤¿ °û¤ß²ñ¤Î»ýÏÀ¤Ë»¿ÈÝ
    3. 3. ¥Ü¥Ó¡¼ Î¥º§ºÛÈ½¤ÇÁí»ñ»º¤¬È½ÌÀ
    4. 4. ¿³ºº¤ª¤«¤·¤¤ THE SECOND¤Ë¶ì¸À
    5. 5. ¡ÖÈó¾ï¼±¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÅÜ¤êÇúÈ¯
    6. 6. Í¥Î¤¤¬²±Â¬¤òÈÝÄê ÊªÅª¾Úµò¤¢¤ë
    7. 7. ±ÊÌî½ä¤ë¡Ö¥ï¥±¤¢¤ê¼Ì¿¿¡×¤Ë»ØÅ¦
    8. 8. ¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆÍÁ³¤Î¥­¥¹ ¥Ä¥Ã¥³¤á¤º
    9. 9. ÇëËÜ¶Ö°ì¤¬ÃÖÊª¾õÂÖ...¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
    10. 10. ²ê°ê ³èÆ°µÙ»ß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³½Ð
    1. 11. ¹âÅè¤Á¤µ»Ò Éã¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¼Õºá
    2. 12. ¥Õ¥¸¾ðÊóÈÖÁÈ Âç¥º¥ìÈ¯¸À¤Ç°¢Á³
    3. 13. ÅÄÃæ·½¤Î¡Ö°­ÊÊ¡×¤òËÌÀî¤¬·Ù¹ð¤«
    4. 14. HIKAKIN¤¬ÃÎ¿ÍÂðÊÒÉÕ¤± ÈãÈ½¤ÎÀ¼
    5. 15. Æ®ÉÂÃæ¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ÅÅ·âºÆº§
    6. 16. À±Ìî¤Î¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¸ÀµÚ¤ËÉÔ°Â»ë¤«
    7. 17. ¸µCA¤¬ÅÁ¤¨¤ë Áª¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Î¾ò·ï
    8. 18. ¾¾°æ½¨´î»á¤ÈÇË¶É¤â ½÷Í¥¤Î¿ÍÀ¸
    9. 19. ½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬º£Çã¤¤¤ÈÏÃ¤¹¥¯¥ë¥Þ
    10. 20. ±ÊÌî²ê°ê¤Î»öÌ³½ê ÅÄÃæ·½¤Ë·ãÅÜ?
    1. 1. »Ò¤¬¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¾ã³²¡×
    2. 2. ½÷É÷¡Ö¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¤µÒ¡×°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤
    3. 3. ¹â3Ì¼¤ÎÈà»á26ºÐ¡ÄÊì¤ÎºîÀï
    4. 4. ¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
    5. 5. ÌîÎÉÇ­¤¬1ÆüÃæÌÄ¤¯ ÍýÍ³¤Ë¶¦´¶
    6. 6. ¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×ºÇ¿·16´¬
    7. 7. ¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×´¶¤¸¤ë40¡¦50Âå¤Ø
    8. 8. È¬Å·Æ²¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó ºÆÈÎ¤Ø
    9. 9. ¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Amazon¤ÇÂç¿Íµ¤
    10. 10. Í­µÙ¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼»¦Åþ
    1. 11. ÇË¶É2¿Í Àµ¼°¤ËÎ¥º§¿½ÀÁ¤¬È¯É½
    2. 12. ¥Õ¥¡¥ß¥Þ µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä
    3. 13. ÃµÄå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
    4. 14. ³«Å¹»þ´ÖÁ°¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëµÒ¤ÎÂÐ±þ
    5. 15. »º¸å¤ËÂÎ½Å·ã¸º ¶Ã¤­¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
    6. 16. ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼³ð¤¦¤·¤Þ¤à¤é¿·ºî
    7. 17. ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿½÷À­¤«¤éÅÅÏÃ ÃËÀ­
    8. 18. ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­¡¼¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°²°¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¥Õ¥§¥¢¤Ï28Æü¤«¤é¡£¿·ºî¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È»É·ãÅª¤Ê¥½¡¼¥¹¤ÏÉ¬¸«¡ª
    9. 19. ´Ú¹ñÈ¯¤Î¿·´¶³Ð¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª¿·´¶³Ð¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦...
    10. 20. ¡ÖÁ´Éô¥Á¥ã¥é¡×¾éÃÌ¤ËÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë
    x