5·î22Æü¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ÎÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÍ­»Ö¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯²ñ¤¬È¯Â­¤·¡¢Å±ÇÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ìµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¹Ô¤¹¤ëÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÀµ¤ò²ò·è¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2000²¯±ß¤ÎÀÇ¼ýÁý¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Î¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¸þ¤±¤ÎÌÈÀÇ¤òÂ³¤±¤ë°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¿·½É¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£&