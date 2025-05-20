カンボジア世界遺産アンコールワット（ロイター＝共同）【プノンペン共同】AP通信は19日、カンボジア北西部シエムレアプにある世界遺産アンコール遺跡群で落雷があり、カンボジア観光客3人が死亡したと報じた。ほか数人が負傷したという。カンボジア観光相は17日、観光業に悪影響が出るとして、事故に関するソーシャルメディアの投稿などを削除するよう国民に要請。政府は事故について公表していない。カンボジアの政権