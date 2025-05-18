¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¿·¤¿¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤À¡£¡ØDiario SPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥óU¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï2016Ç¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»426»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢138¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¸¤¨È´¤­¤Î