¤«¤Ä¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Õ¥Ã¥­¡£ÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ¥»¥ì¥½¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥Ã¥­¤Ï¡¢30Æü¤Î¥³¥Ñ¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¬Àï¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤Ï2-2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï39ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥Ã¥­¤À¤¬¡¢º£µ¨¤â18»î¹ç¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀ¤òÎÌ»ºÃæ¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØGlobo¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥­¤¬À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë