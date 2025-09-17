世の男性にとって、「彼女をハグしたくなるほど気持ちが高まる瞬間」とは、いったいどんなタイミングなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「不意に彼女をハグしたくなる瞬間」をご紹介します。【１】かわいい笑顔で「大好き！」と言われたとき「心を全開にして『好き！』と迫られたら、こっちも全力で受け止めるしかない」（10代男性）など、一点の曇りもないまっすぐなまなざし