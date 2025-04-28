筑波大学では大きな変革が戦後生まれの皇族で初めて国立大学に入学した秋篠宮家の長男・悠仁さま（18歳）。それを待ち受けていたかのように、進学先の筑波大学では大きな変革が起こっていた。「4月2日、筑波大が今年度から成績評価の方法を変更すると明らかにしました。これまで授業とは別に実施していた期末試験を廃止して、小テストやレポートなど『到達度確認による成績評価』を導入するそうです」（教育ジャーナリスト）筑波大