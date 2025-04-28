中国西部に位置する陝西省の西安と中部に位置する湖北省の十堰を結ぶ高速鉄道（以下「西十高速鉄道」）の秦嶺馬白山トンネルが23日、順調に貫通しました。同トンネルは全長22．9キロメートルで、現在、中国国内で貫通済みの高速鉄道トンネルとしては最長を誇ります。「西十高速鉄道」秦嶺馬白山トンネルは中国西部の陝西省西安市藍田県に位置する単線用二筒式トンネルです。順調に施工を進めるため、建設チームは機械化施工システ