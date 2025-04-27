¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤Î³Ú¤·¤ó¤´¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤ó¤´¤Ï¡ÖºòÆü¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¿35Ëü¸½¶âÉõÅûÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­½Ò¡£¡ÖËÍ¤¬¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ª²È¤ÇåºÎï¤ËÉõÅû¤À¤±È´¤­¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÇÈï³²ÆÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤Ï¤äÄ¹ºâÉÛ¤È¤«¸½¶â¤È¤«´í¸±¤Ê¤À¤±¤ä¤Í¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¾®Á¬Æþ¤ì¤À¤±¤Ë¤·¤È¤³¤Ã¤È¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È