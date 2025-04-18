17日、米ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とイタリアのメローニ首相（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、ホワイトハウスで、イタリアのメローニ首相と会談した。メローニ氏はトランプ氏との良好な関係を生かし、米関税措置を受けた米国とEUの貿易戦争の回避に向けて外交努力を図った。トランプ氏を近くイタリアに招待し、欧州側との意見交換の場を設けることで合意した。メローニ氏は「