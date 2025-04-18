東京都多摩市は１６日、気候変動による酷暑対策として、市内の低所得世帯を対象にエアコン購入費の助成事業を行うと発表した。６月末までに受け付けを始める。市福祉総務課によると、対象は、２０２４年度の住民税非課税世帯や、生活保護受給世帯（一部除く）などで、新品のエアコンを購入した場合、上限１０万円（配送費、設置工事費も含む）を助成する。市では、約３００世帯の利用を見込んでいる。エアコンが〈１〉自宅に