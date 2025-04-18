WBCまで4か月…同じプールに入る日韓が事前強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は17日、今年11月15、16日に韓国代表との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を東京ドームで行うと発表した。主要大会ではなく、事前の強化試合でこのカードが組まれるのは初めて。都内のホテルで行われた会見に登場した韓国球界の首脳は「日本は世界最強」と相手への賛辞を繰り返した。異例の開催には、この10年で両国についた