「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は広尾駅にオープンしたオーダーストップ制の焼鳥店。「やきとり 阿部」で修業した若き大将が、銘柄鶏を備長炭で焼き上げます。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いし